Hyundai Tucson, ülkemizde yüzde 14 pazar payına ulaştı

Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaşmayı başardı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olan Tucson modelini geçtiğimiz eyül ayında satışa çıkarmıştı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Açıklanan rakamlara göre Hyundai Tucson, ülkemizdeki satış performansını arttırmaya devam ediyor.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Ülkemizde 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, eylül ayındaki adet artışıyla beraber toplam yüzde 14 pazar payına ulaştı ve C7 kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Ocak ve Eylül ayları arasındaki 10 aylık dönemde toplam 9 bin 729 adet satılan Tucson, Hyundai’nin SUV modeller arasındaki iddiasını da perçinlemiş oldu.

Tucson'un başarısıyla birlikte markanın toplam satışları arasındaki SUV oranı yüzde 70’e ulaşırken, böylelikle yılın son çeyreğindeki hedeflerine ulaşacağının sinyallerini vermiş oldu.

Hyundai Assan, önümüzdeki yıl pazara sunacağı yeni KONA, yeni Tucson ve yeni Santa Fe öncesi SUV segmentine oldukça iyi bir zemin hazırlamış gibi görünüyor.



