Hyundai Tucson ve Ioniq 5, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Hyundai’nin popüler modelleri Tucson ve Ioniq 5, çarpışma testlerinden beş yıldız alırken, yaz aylarında Türkiye’de de satışa sunulan Bayon ise dört yıldızla güvenlikten tam not aldı.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Hyundai; TUSCON, Ioniq 5 ve Bayon modelleriyle bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euro NCAP, çarpışma testlerinde başarıya ulaştı.

Hyundai açıklamasına göre, yakın zamanda satışa sunulan ve tüm pazarlarda popülerliğini zirveye taşıyan üç yeni Hyundai modeli, değerlendirilmeye alınan tüm kriterlerden en yüksek skorları elde etti.

TUCSON VE IONIQ 5, BEŞ YILDIZ ALDI

Hem Tucson hem de Ioniq 5 maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde ederken, Bayon'a da 4 yıldız derecesi verildi. Öncelikle 'Yetişkin Yolcu', 'Çocuk Yolcu', 'Korunmasız Yaya' ve daha sonra da 'Güvenlik Donanımları' açısından değerlendirilen araçlar, kendi segmentlerinde en iyi performansı gösterdi.

Beş yıldızlı Hyundai Tucson, özellikle 'Yetişkin Yolcu' ve 'Çocuk Yolcu' arasında en iyi dereceyi elde etti. Ioniq 5 ise ayrıca bu kategorilerde ve 'Güvenlik Donanımı'nda da mükemmel sonuçlara ulaştı. Bayon da “Çocuk Yolcu” kategorisinde en iyi performansı gösterdi.

Hyundai, her yıl yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek güvenlik derecesini alan modeller üretiyor. Maksimum beş yıldızlı derecelendirmeyi kazanan önceki Hyundai modelleri arasında i30, Kona, Santa Fe, Ioniq ve Nexo yer alıyor.