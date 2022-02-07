Hyundai Türkiye, son 13 yılın en yüksek pazar payına ulaştı

Hyundai, yüzde 9,7'lik pazar payıyla 2009 yılından bu yana Türkiye'de en yüksek pazar payını elde etti.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, ocak ayına ilişkin çeşitli finansal veriler paylaştı.

Berkel, "Ocak ayında yakaladığımız yüzde 9,7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin ocak ayında elde ederek rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye otomotiv sektörünün, çip krizinin yanı sıra enerji ve ham madde sorunları nedeniyle geçen yıl üretimde kısmen kesintiler yaşadığını, bu nedenle özellikle yılın son döneminde satışlarda kayıpların üst seviyelere çıktığını hatırlatan Berkel, 2022 yılına da benzer sıkıntılarla başlandığını ifade etti.

"HYUNDAI AZ ETKİLENDİ"

Bulunurlukla ilgili 2021 yılında kısmen az etkilenen markalardan birinin Hyundai olduğunu belirten Berkel, "2022'ye de benzer sorunları göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak başladık. Yerli üretimin gücünü arkamıza alarak ocak ayında talep etmiş olduğumuz i20 ve BAYON modellerimizden maksimum adette araç almayı sağladık.

Ay ortasına doğru yeniden belirlenen ÖTV baremleri, bu iki yerli modelimizde fiyatları rekabette avantajlı duruma getirdi. Ayrıca, taşıt kredileri yükselmesine rağmen özel anlaşmalarla tüketicilere avantajlı oranlar sunduk ve tüm Türkiye çapındaki bayi ağımızın özverili çalışmaları sayesinde de satışlarımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

Murat Berkel, Hyundai olarak 2021 yılında elde ettikleri "üstün" satış başarısını ocak ayında da devam ettirerek 3 bin 703 adetlik toplam satışa ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"OCAKTA 3. OLDUK"

"Bu rakamla toplamda 38 bin adet civarında satışın gerçekleştiği pazardan yüzde 9,7'lik pazar payı almış olduk. Daha da önemlisi, satışlarımızın neredeyse tamamına yakınını oluşturan binek otomobil pazarında ise yüzde 12,6'lık pazar payı yakalayarak ayı 3'üncü sırada tamamladık.

Ocak ayında yakaladığımız bu 9,7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin Ocak ayında elde ederek rekor kırdık."