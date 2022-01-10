Hyundai, Türkiye'de 2022 üretim hedefini açıkladı

Hyundai Assan, bu yıl üretim hedefini 202 bin 500 adet olarak belirlediklerini duyurdu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel; geçen yıl ve 2022'deki üretime dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl üretimde, ihracatta ve iç piyasada hedeflerinin üzerinde bir performans gösterdiklerini belirten Berkel, "Bu sene üretim hedefimizi 202 bin 500 adet olarak belirledik. İhracatımızı da 184 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yani bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman ciddi bir artış olacak. Bu aslında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.

Geçen yıl salgından dolayı global anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve çip krizinin bütün markaları etkilediğini dile getiren Berkel, ancak marka olarak daha önceden aldıkları tedbirler sayesinde özellikle üretim tarafında büyük sıkıntılar yaşamadıklarını söyledi.

"SATIŞLARIMIZI ARTIRDIK"

2021 yılına 28 bin satış planıyla başladıklarını ve planladıkları rakamın çok üstünde araç satışı gerçekleştirdiklerini belirten Berkel, "Geçen seneyi 38 bin 530 adet satarak kapattık. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman satışımızı yüzde 35 artırdık. 2020’de yüzde 3,7 olan pazar payımızı, 2021’de yüzde 5,2'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Murat Berkel, geçen yıl Hyundai Assan'ın 162 bin 140 araç ürettiğini ifade ederek, "Bir önceki sene 137 bin 100 adet üretmiştik, üretimimiz yüzde 18 arttı. İhracat da 138 bin 235 oldu. Yani toplam ürettiğimiz aracın yüzde 85,2’sini yurt dışına gönderdik, yüzde 14,8’i de iç piyasada satıldı." diye konuştu.

"IONIQ 5 TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Berkel, bu yıl elektrikli IONIQ 5, hafif ticari Staria ve i20 N modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağı bilgisini paylaşarak, "IONIQ 5’i Türkiye’ye mayıs, haziran ayı gibi getirmeyi planlıyoruz. Gerçekten Avrupa'da çok ilgi gören bir araç oldu. IONIQ 5 tamamıyla elektrikli olarak üretilen ve çok da beğenilen bir araç. Avrupa’da yılın otomobili olmak için finale kaldı.

Türkiye'de de iyi bir etki yaratacağımızı düşünüyoruz. Burada tabii ÖTV’nin de yeniden ayarlanmasını bekliyoruz.

Devletin bu elektrikli araçların satışını desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada bu noktada ciddi anlamda bir değişim yaşıyoruz. Biz de elektrikli araçlarımızı Türk tüketicisine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.