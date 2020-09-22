Hyundai, Türkiye'de yeni modellerin üretimine başlıyor

Yeni i10’dan sonra yenilenen i20’nin üretimine başlayan Hyundai Assan, gelecek yıl ise i20’nin spor versiyonlarını ve yeni B-SUV modelini üretecek.

Hyundai Assan adı altında ülkemizde üretimlerine devam eden Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Aralık 2019'da yeni i10'un üretimini yapmış ve geçtiğimiz ağustos ayında ise yenilenen i20'yi üretmeye başlamıştı.

Hyundai Assan, gelecek yıl da yine önemli modellerini ülkemizde üretmeye devam edecek. i20'nin spor versiyonları N ve N-Line modellerinin üretimine Şubat 2021'de başlayacak şirket, mart ayında ise i20 platformu üzerinde üretilecek B-SUV için düğmeye basacak.

HYUINDAI, ÜLKEMİZDE YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Yeni B-SUV için ülkemizde 70 milyon euro yatırım yapacak Hyundai; i20 hatcback için 80, i20 N ve N-Line için ise 20 milyon euroluk yatırımlar yapmaya devam edecek.





HİBRİT MODELLER DE GELECEK

i20 modelinin ardından yeni B-SUV'da da hibrit versiyonu sunacak olan Hyundai Assan, Türkiye'de hibrit araç üreten dört firma arasında yer alıyor. Her iki araçta da 48 volt yarı hibrit seçeneği ilk üretimden itibaren sunulacak.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20'nin satışına ekimde başlayacaklarını söyledi.

Yılın son çeyreğinde 5 bin adet i20 satışı planladıklarını ifade eden Berkel, yıl sonundaki toplam satış hedefinin ise 28 bin adetin üzerinde olduğunu kaydetti.

Yeni modeller hakkında bilgi veren Berkel, "Yeni Tucson ve B-SUV'un satışına 2021'nin ilk çeyreğinde başlayacağız. Elektrikli Kona ise 2021'nin ikinci çeyreğinde gelecek." ifadelerini kullandı.

