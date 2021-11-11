Hyundai, uçan araba üretecek yeni şirketini duyurdu

Hyundai, uçan araç üretmek ve gelecekteki mobilite vizyonunu daha da ileriye taşımak için Supernal LLC isimli yeni bir şirket kurdu.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtların, önümüzdeki yıllarda tamamen hayatımıza girmesi bekleniyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, uçan arabalar için yeni bir adım attı. Marka, uçan araç üretmek ve gelecekteki mobilite vizyonunu daha da ileriye taşımak için Supernal LLC isimli yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

Supernal, elektrikli hava araçları ailesini geliştirerek gelecekteki mobilite endüstrisini de şekillendirecek.

İLK UÇUŞ 2028'DE

Seri üretim olarak piyasaya sunacağı dikey iniş ve kalkış (eVTOL) aracını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı ve 2030'larda da pazarı iyice genişletmeyi planlıyor. Supernal, Hyundai'nin seri üretim uzmanlığından yararlanarak operasyonlarını kesintisiz hale getirecek.

Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak.

Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak. Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD'deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.

Uluslararası düzeyde altyapı ve ulaşım ağını genişletmesi beklenen Supernal, İngiltere ve Kanada'da da aktivitelerine ağırlık vererek hava sahası yönetim konusunda uzmanlaşacak.

