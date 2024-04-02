Hyundai ve Kia, milyonlarca aracı aylardır tamir etmiyor

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırmalar yapıyor ve sorunlu araçları tamir ediyor.
Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında ABD'deki yaklaşık 3,4 milyon adet aracı geri çağırdığını açıklamıştı.
Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etmişti.
Araçlar aylardır tamir edilmiyor
Aradan aylar geçmesine rağmen araçların büyük kısmının park edildikleri yerde tamir edilmeyi beklediği ortaya çıktı.
Tamirat sürecindeki gecikmenin nedeni olarak ise parça tedarik sorunları gösteriliyor.
Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.
Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini belirtiyor.
Geri çağırılan modeller
2023 Elantra
2023 Kona
2023 Sonata
2023 Tucson
2023-2024 Palisade
2023 Soul
2023 Sportage
2023-2024 Seltos
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