Hyundai ve Kia, milyonlarca aracı aylardır tamir etmiyor Hyundai ve Kia, Eylül 2023'te ABD'deki 3,4 milyon aracı yangın riski nedeniyle geri çağırmıştı. Geri çağırılan araçların aylardır tamir edilmediği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırmalar yapıyor ve sorunlu araçları tamir ediyor.

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında ABD'deki yaklaşık 3,4 milyon adet aracı geri çağırdığını açıklamıştı.

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etmişti.

Araçlar aylardır tamir edilmiyor

Aradan aylar geçmesine rağmen araçların büyük kısmının park edildikleri yerde tamir edilmeyi beklediği ortaya çıktı.

Tamirat sürecindeki gecikmenin nedeni olarak ise parça tedarik sorunları gösteriliyor.

Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Geri çağırılan modeller

2023 Elantra

2023 Kona

2023 Sonata

2023 Tucson

2023-2024 Palisade

2023 Soul

2023 Sportage

2023-2024 Seltos