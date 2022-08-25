Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle bazı modellerini geri çağırıyor

Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle bazı modellerini geri çağırıyor

Hyundai ve Kia, ABD'de geri çağırma listesinde olan araçların sahiplerini uyardı. İki şirket, yangın riski nedeniyle araçların dışarıya park edilmesi gerektiğini söylüyor.

Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'de yaklaşık 300 bin aracı geri çağırma listesine ekledi.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, geri çağırma onarımları tamamlanana kadar yangın riskleri nedeniyle araçların dışarıya park edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre sorun, çeki demiri modülündeki yanlış bağlantılardan kaynaklanıyor. Bazı aşındırıcı sıvılar ya da nem, bu modülün içerisine girerek kısa devreye neden oluyor.

Bu nedenle 2020 ve 2022 model yılları arasında üretilmiş belirli Hyundai Palisade ve Kia Telluride modeli geri çağrılacak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamalarına göre yaklaşık 36 bin 417 Kia ve 245 bin 030 adet Hyundai modeli sorundan etkileniyor.

Şimdiye kadar 3 otomobil yandı

Bununla birlikte, şimdilik Amerika topraklarında sorundan ötürü bir yangın vakası kayıtlara geçmedi. Öte yandan Kanada'da bulunan üç farklı Hyundai Palisade'ın bu sorun yüzünden yandığı belirtiliyor.