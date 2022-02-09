Hyundai ve Kia'dan yangın uyarısı: Araçlarınızı dışarıya park edin

Hyundai ve Kia, ABD'de geri çağırma listesinde olan araçların sahiplerini uyardı. İki şirket, yangın riski nedeniyle araçların dışarıya park edilmesi gerektiğini söylüyor.

Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'de yaklaşık 484 bin aracı geri çağırma listesine ekledi.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, geri çağırma onarımları tamamlanana kadar yangın riskleri nedeniyle araçların dışarıya park edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hyundai ve bağlı kuruluşu Kia, bir Hidrolik Elektronik Kontrol Ünitesi (HECU) modülünün arızalanıp elektriksel kısa devre yapmasına ve bunun da motor bölmesinde yangına yol açmasına neden olabileceğinden otomobillerini geri çağırmıştı.

ETKİLENEN MODELLER

Yeni geri çağırmalar, bazı 2014-2016 Kia Sportage, 2016-2018 Kia K900 ve 2016-2018 Hyundai Santa Fe araçlarını kapsıyor.

Araç sahiplerinin, yangın riski nedeniyle araçlarını otopark ve diğer araçların yakınına park etmemesi gerekiyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araç sahiplerini otomobil üreticilerinin tavsiyelerine uymaya çağırdı ve "Üreticiler, kilitlenme önleyici fren sistemindeki bir elektrikli bileşenin, yangın riskini artırabilecek bir dahili kısa devreye neden olabileceğine inanıyor." açıklamasını yaptı.

Geri çağırma 126 bin 747 Kia aracını ve 357 bin 830 Hyundai aracını kapsıyor. Otomobil üreticileri, herhangi bir yaralanma bildirimi olmadığını, ancak toplam 11 yangın raporunun bulunduğunu söyledi.