Hyundai ve LG elektrikli araçlar için batarya üretecek

Hyundai ve LG elektrikli araçlar için batarya üretecek

Hyundai ile LG, elektrikli otomobiller için batarya üretmek amacıyla masaya oturdu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ile teknoloji devi LG, elektrikli otomobillere batarya üretmek için anlaşmaya çok yakın.

LG başkanı Koo Kwang-mo, geleceğin teknolojisi de dahil olmak üzere elektrikli otomobil bataryalarındaki iş birliğini görüşmek için, geçtiğimiz pazartesi günü Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Euisun Chung ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıda, yatırım boyutuna ve üretim kapasitesine henüz karar verilmediği belirtildi.





Otomobil üreticileri, karbon emisyonunu azaltmak için tasarlanan kotalar nedeniyle elektrikli otomobil satışlarında bir artış bekliyor ve bu nedenle bataryaları güvence altına almak istiyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ LG'YE YÖNELİYOR

LG, son zamanlarda General Motors (GM), Geely Automobile Holding ile bataryalar konusunda iş birliğin yapmıştı.

LG, aynı zamanda Hyundai ve Tesla dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisine batarya tedarik ediyor.