Hyundai ve Samsung, çip krizi için güçlerini birleştirdi

Hyundai ve Samsung, çip krizi için güçlerini birleştirdi

Samsung ve Hyundai, yaşanan büyük çip krizini aşabilmek amacıyla, otomobillere yarı iletken geliştirmek için iş birliği yapma kararı aldı.

Küresel çapta yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretimi yavaşlatmak zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, bu sorunun gelecek yıl da sürebileceği uyarısında bulunurken, dev markalar iş birliği yaparak sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor.

SAMSUNG VE HYUNDAI İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Güney Kore merkezli iki şirket Samsung ve Hyundai, otomotivde ve tüketici elektroniğinde yaşanan çip krizini çözebilmek için güçlerini birleştirdi.

Her iki şirket de Koreli Elektronik Teknoloji Enstitüsü, Kore Otomotiv Teknolojisi Enstitüsü ve Ticaret, Sanayi ile Enerji Bakanlığıyla bir anlaşma imzaladı.

Samsung ve Hyundai, söz konusu kurumlarla beraber, otomotiv segmentindeki yarı iletken eksikliğini gidermek için beraber çalışacak ve yerel bir tedarik zinciri kurmak için mesai harcayacak.

Anlaşmanın, uzun vadede çip krizini çözmeye önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Şimdilik anlaşma ile birlikte hangi projelerin hayata geçeceğine dair bir açıklama yapılmadı.