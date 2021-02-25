Hyundai, yangın riski nedeniyle 82 bin aracını geri çağırıyor

Hyundai, bataryaların yanma tehlikesi sebebiyle yaklaşık 82 bin elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı.

Elektrikli araçlar her ne kadar günümüzde oldukça popüler olsa da bazı batarya problemleri ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bataryalarda yanma riski nedeniyle yaklaşık 82 bin adet elektrikli otomobili geri çağıracak.

Şirket, ekim ayında en çok satan elektrikli otomobili Kona'yı birkaç araçta yangın çıkmasının ardından yazılım güncellemesi yapmak için geri çağırmıştı.

Ancak ocak ayında şirketin daha önce geri çağırdığı araçlardan birinde yangın çıkması üzerine Güney Koreli yetkililer, ilk geri çağırmanın kapsamının yeterli olup olmadığını hakkında inceleme başlatmıştı.





900 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Ekim ayındakiyle birlikte, şimdiki 82 bin aracı geri çağırmanın şirkete maliyeti 900 milyon dolar seviyesinde olacak.

Güney Kore Ulaşım Bakanlığı, şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin Kanada'da ve diğer ikisinin de Avusturya ve Finlandiya'da meydana geldiğini söylüyor.

LG: YANLIŞ UYGULADILAR

Araçlardaki pilleri üreten LG Energy Solutions'dan yapılan açıklamada, Hyundai'nin pil yönetim sistemindeki çalışanların, LG'nin hızlı şarj konusundaki tavsiyelerini yanlış uyguladığı ve pilin kendisinin doğrudan yangın riskinden sorumlu olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Yeni geri çağırma ile 76 bin adet Kona EV serisi otomobilin yanı sıra, Ioniq EV ve Elec City modellerinden de bazı araçlar geri çağırılacak.