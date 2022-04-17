Hyundai, yangın riski nedeniyle Nexo modellerini geri çağırıyor

Hyundai, yangına yol açabilecek hidrojen sızıntısı ihtimali nedeniyle bazı Nexo modellerini geri çağırma kararı aldı.

Hyundai, yangına yol açabilecek hidrojen sızıntısı ihtimali nedeniyle 2019 Nexo hidrojen yakıt hücreli crossover modelinin 54 örneğini geri çağırma listesine ekledi.

Şirketten yapılan açıklamada, ​​10 Ağustos 2018'den 17 Aralık 2018'e kadar üretilen modellerin sorundan etkilendiği belirtildi.

Yangın riski var

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne yapılan başvuruda, yuva filtresinin hidrojenle doldurulduktan hemen sonra ayrılabilir olduğu ve bunun da yakıt sızıntısına ve yangın riskine neden olabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz mart ayında Hyundai, bir 2019 Nexo'nun hidrojen istasyonunda yakıt ikmali yaptıktan sonra Güney Kore'de alev aldığını bildirmişti.