Hyundai, yanlış bilgilendirme nedeniyle davalık oldu

Satın aldığı aracın içerisinde kendisine söz verilen güvenlik donanımlarının bulunmadığını söyleyen Hyundai müşterisi, markayı mahkemeye verdi.

Bildiğiniz gibi otomobil üreticileri, araçlarını farklı donanım ve güvenlik paketleriyle satışa çıkarıyor.

Ancak bu durum, Güney Koreli marka Hyundai'nin ABD mahkemeleriyle başının derde girmesine neden oldu.

Kaliforniya'da yaşanan bir Hyundai Ioniq kullanıcısı, satın aldığı aracın içerisinde kendisine söz verilen güvenlik donanımlarının bulunmadığını söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu.

GÜVENLİK DONANIMI EKSİK

Modelin reklam kampanyalarında kör nokta ve arka çapraz trafik asistanlarına vurgu yapıldığı belirtilirken, bahsi geçen aracın sadece uyarı sistemleri ile geldiği ifade ediliyor.





Kullanıcı aracı satın alırken üstünde bulunan bilgi formunda bu sistemleri net bir şekilde gördüğünü ifade ediyor. Hyundai ise kullanıcıları yeni Ioniq'in sistemleri hakkında doğru şekilde bilgilendirdiğine emin.

Hyundai'ın ABD sitesinde, Ioniq Hybrid modellerinin SE, SEL ve Limited versiyonlarında markanın net bir şekilde kör nokta ve arka çapraz trafik uyarı sistemlerine sahip olduğu belirtilmiş.

Ne hibrit, ne de tamamen elektrikli Ioniq modellerinde bahsi geçen asistanların bulunduğuna dair bir bilgi yok.

Bakalım Kaliforniya mahkemesi, Hyundai hakkındaki suçlamada nasıl bir karar verecek?

Kaynak: Motor1 Türkiye