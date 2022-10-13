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    Hyundai, yazılım tabanlı araçlara 12.6 milyar dolar yatırım yapacak

    Hyundai, 2025 yılı itibarıyla yazılım tabanlı araçlara 12.6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
    • 13.10.2022 - 09:09
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    Hyundai, yazılım tabanlı araçlara 12.6 milyar dolar yatırım yapacak

    Hyundai Motor, çatısı altındaki Kia ve Genesis markaları da dahil olmak üzere 2025 itibarıyla sadece  "Yazılım Tanımlı Araçlar" üreteceğini açıkladı.

    Koreli otomotiv devi, bu hedef doğrultusunda 12.6 milyar dolar yatırım yapacağını da resmen duyurdu.

    Tüm araçlar uzaktan güncellemeyi destekleyecek

    Bu kapsamda tüm Hyundai, Kia ve Genesis modelleri 2025 yılına kadar OTA (over-the-air), yani şebeke üzerinden güncelleme desteği alacak.

    Bu sayede, araçların performans, güvenlik ve bağlanabilirlik gibi alanlardaki güncellemeler için servise gitmesi gerekmeyecek.

    Öte yandan şirket, günümüzde bazı markaların yaptığı gibi ücretli abonelik sistemine de geçmek istiyor. Kısacası marka, bazı özellikleri kullanıcılarına aylık ücretlerle satacak.

    hyundai


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