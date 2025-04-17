Hyundai, yeni bataryasını tanıttı: Yangın çıktığında kendini söndürüyor

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Otomotiv endüstrisi, elektrikli araçların (EV) yaygınlaşmasıyla birlikte batarya güvenliği konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bu alanda dikkat çekici bir yenilikle karşımıza çıkan Hyundai, elektrikli araçlar için özel bir batarya sistemi geliştirdi.

Bu sistemin en dikkat çekici özelliği ise bataryanın içerisinde entegre edilmiş bir yangın söndürme mekanizmasına sahip olması.

Bu sayede, herhangi bir sorun anında, yangın henüz büyümeden ve diğer hücrelere sıçramadan müdahale edilebiliyor.

TERMİK KAÇAK RİSKİNE SON

Elektrikli araç pillerindeki en büyük risklerden biri olarak kabul edilen "termal kaçak", bir pil hücresinin aşırı ısınması sonucu zincirleme bir reaksiyonla diğer hücreleri de ısıtması ve bunun sonucunda yangın veya patlamaların meydana gelmesidir.

Hyundai'nin geliştirdiği bu yeni sistem, tam da bu tehlikeli senaryoyu engellemek üzere tasarlandı. Sistem, yangın başladıktan sadece beş dakika sonra özel bir madde püskürterek alevleri kontrol altına alabiliyor.

Kullanılan bu maddenin insan sağlığına ve çevreye zararlı olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, sistem elektriğin gitmemesi gereken yerlere akışını engelleyerek ve doğrudan sorunlu bölgeye odaklanarak soğutma işlemini oldukça etkili bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu sayede, yangın söndürülürken ısının diğer pil hücrelerine yayılması da önleniyor ve olası daha büyük sorunların önüne geçiliyor.