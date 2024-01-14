Hyundai, yeni elektrikli araç konseptini Tokyo’da sergiledi Hyundai Motor Company, Tokyo Otomobil Fuarı 2024'te heyecan verici bir prototip olan NPX1 modelini tanıttı.

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Hyundai, Tokyo Otomobil Fuarı 2024'te yeni elektrikli otomobil konsepti olan NPX1 modelini görücüye çıkardı.

Markanın yüksek güçlü araçlar için hazırlanan N departmanı, ilk kez 2019 yılında i30 N modeliyle işe başlamış ve sırasıyla Elantra N, Veloster N ve i20 N gibi içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan maksimum verim elde etmişti.

Hyundai N departmanı şimdi de 0-100 km/s hızlanması 3,4 saniye olan IONIQ 5 N ile projelerine devam ediyor.

IONIQ 5 N, 650 beygir güç ve 740 Nm tork üretirken tamamen elektrikli aracın menzili ise 385 kilometre olarak açıklandı.

Bu çalışmaların ilk meyvesi olan ve IONIQ 5 N modeli baz alınarak hazırlanan NPX1, 'vahşi' görüntüsünü yüksek performanslı elektrikli motoruyla birleştiriyor.

Hyundai NPX1 neler sunuyor

Otomobil, yüksek performanslı fren balataları ve daha alçak helezonlarla beraber maksimum yol tutuş ve güvenli duruş elde ediliyor.

Konsept modelin iç mekanındaysa Alcantara kaplı yarış tipi koltuklar mevcut.

NPX1 konseptiyle sergilenen bu parçalar, 2024 yılında daha da geliştirilecek ve satışa çıkarılacak.

Hyundai N departmanı, IONIQ 5 N'den başlayarak tüm N modelleri için 'N Performance Parts' ürünleri otomobil severlerin beğenisine sunacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)