Hyundai, yeni IONIQ laboratuvarının açılışını yaptı Hyundai, geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis açtı.

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Hyundai Motor Company, Tayland'ın Bangkok şehrinde bulunan True Digital Park'ta, gelecek nesil mobiliteye yön verme ve bu alandaki gelişmelere öncülük etme amacıyla ONIQ Lab tesisini hayata geçirdi.

IONIQ Lab'ın açılması Tayland'da elektrikli araç (EV) devriminin öncüsü olma yolunda önemli bir adım.

Bu tesis özellikle Hyundai'nin IONIQ serisi araçları ile sürdürülebilir inovasyona odaklanacak.

IONIQ Lab, inovasyon ve sürdürülebilirlik için bir merkez görevi görecek. Bu iki unsuru tek bir yerde birleştirmek, Hyundai’nin mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da gösteriyor.

Ziyaretçilere açık

Laboratuvar, hareket özgürlüğünü, bağlantıyı, güvenliği ve çevre korumayı teşvik edecek.

Tesis ayrıca, IONIQ'in sezgisel teknolojilerini ve ürünlerini keşfetmek için de ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere dinamik bir alan sağlıyor.

IONIQ Lab, IONIQ 5'in tasarım konseptini ve yenilikçi özelliklerini bünyesinde barındıran bir tesis olarak öne çıkıyor.

Hyundai'nin N markası da gelecekte daha fazla performanslı elektrikli modellere yer verecek ve üst düzey sürüş performansını en son teknolojiyle birleştirerek mobilitede standartları yeniden belirleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)