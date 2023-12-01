Hyundai yeni teknolojisini tanıttı: Tekerlekler bağımsız hareket edebiliyor Uni Wheel isimli sistemde, tekerleğin içerisine yerleştirilen bir dizi dişli kullanılarak küçük bir motordan gelen gücün bir otomobili hareket ettirmeye yetecek kadar torkla tekerleğe iletilmesi sağlanıyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi bir hayli arttı. Birçok marka, artık farklı teknolojilerle karşımıza çıkmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Hyundai, Uni Wheel teknolojisini görücüye çıkardı. Bu sistemde, elektrikli bir aracın ihtiyaç duyduğu belirli tahrik bileşenleri tekerleğin göbeğine yerleştiriliyor. Güç ünitesi ise tekerleğin dışında konumlandırılıyor.

Uni Wheel sisteminde, tekerleğin içerisine yerleştirilen bir dizi dişli kullanılarak küçük bir motordan gelen gücün bir otomobili hareket ettirmeye yetecek kadar torkla tekerleğe iletilmesi sağlanıyor.

Her tekerlek için ayrı motor

Bu yenilikçi sistem, tüm aksın tek bir büyük motora bağlı olması yerine Hyundai'nin her tekerlek için küçük bir motor kullanmasına imkan tanıyor.

Her tekerleğe ayrı güç verilmesi, tekerleklerin bağımsız olarak tepki vermesini sağlıyor ve performansı artırıyor.

Hyundai, sistemin çapı dört inç kadar küçük olan tekerleklerin içine bile sığdırılabileceğini belirtiyor.

Bu da yeni teknolojinin hemen hemen tüm otomobillerde kullanılabileceğini gösteriyor.

Uni Wheel sisteminin patentleri alınsa da henüz seri üretime geçmedi. Hyundai, şimdilerde bu teknoloji için çeşitli testler yürütüyor.