Hyundai, yerel şirketin iki otomobil fabrikasını satın almasıyla Rusya'dan çıkışını tamamladı Rus alıcı Art-Finance, Hyundai'nin St. Petersburg tesislerinin satın alımını tamamladığını duyurdu.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektördeki bazı firmalar, Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor, Rusya'daki iki tesisini satmak için bir anlaşma imzalamıştı.

Hyundai resmen Rusya'dan ayrıldı

Rus alıcı Art-Finance, Hyundai'nin St. Petersburg tesislerinin satın alımını 24 Ocak'ta tamamladığını ve Rusya hükümetinden ve federal tekel karşıtı hizmetten onay aldığını söyledi.

Hyundai, Aralık ayında Rusya'daki varlıklarını 10.000 rubleye (111,69 $) satmayı planladığını ve 287 milyar won (214,7 milyon dolar) zarar edeceğini söyledi. Ana tesisteki faaliyetler Mart 2022'de askıya alındı.

Cuma günü yaptığı açıklamada Hyundai, daha önce pazarlık yaptığını söylediği Art-Finance'ın adını vermeden Rusya'daki üretim tesislerini satmak için bir anlaşma imzaladığını doğruladı.

Art-Finance, Hyundai'nin varlıklarının AGR Grubunun bir parçası haline geldiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, satın almanın iki üretim tesisi içerdiği duyuruldu: Kamenka ve Shushary sanayi bölgesindeki fabrikalar".

İkinci fabrika, Hyundai 2020'de satın almadan önce General Motors'a aitti. İki fabrikanın toplam yıllık kapasitesi yaklaşık 300 bin araç.

Art-Finance, Mayıs 2023'te Volkswagen Grubu'nun Rusya varlıklarını satın alan Andrei Pavlovich'e ait.

VW fabrikasının adı AGR Automotive olarak değiştirildi. Art-Finance, tüm kayıt prosedürleri tamamlandıktan sonra Hyundai fabrikasının adının da değiştirileceğini söyledi.