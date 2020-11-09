Hyundai'den 4 bin hidrojenli kamyon anlaşması

Çin şirketlerinin, Hyundai ile 2025 yılına kadar 4 bin adet hidrojenle çalışan kamyonun teslimine ilişkin iki protokol imzaladıkları açıklandı.

Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle birçok üretici, farklı yakıtlarla çalışan otomobiller geliştirmek için düğmeye bastı. Bu yakıtlardan biri olan hidrojen, geleceğin yakıtı olarak nitelendiriliyor.

Hyundai, atılımını hidrojen sektöründe sürdürüyor ve şimdi ağır vasıtalara yöneliyor. Bu çerçevede hidrojenli kamyonunun ilk örneklerini İsviçre’ye teslim eden Hyundai, Kuzey Amerika piyasasıyla da 2022 için bir pazarlama başlangıcı yaptığını açıklamıştı.

HEDEFTE ÇİN VAR

Çin pazarına yönelen Hyundai, bu ülkede iki önemli anlaşma yaptığını açıkladı. Hyundai; Shanghai Electric Power, Shanghai Sunwise Energy Systems ve Shanghai Ronghe Electric Technology Financial Leasing ile 3 bin araçlık; Advanced Technology & Materials ve HBIS Group ile ise bin araçlık bir anlaşma imzaladı.

Hyundai ticari araçlar bölümü icra kurulu başkanı, Çin'in hidrojenli araç alanında çok büyük potansiyel oluşturan bir piyasa olduğu gerçeğini dile getirdi.

HEDEF 64 BİN KAMYON İHRACI

Nitekim bu alanda istekli olduğunu gösteren firma, 2030 yılına kadar tüm dünyaya 64 bin kamyon ihraç etmeyi planlıyor. Bu sayının yarısına yakını, 27 bin adedi Çin piyasasına tahsis edilecek.