Hyundai’den hidrojenli araçlara yatırım

Hidrojen yakıt hücreli araçlara son dönemde ağırlık veren markalardan Hyundai, H2 Mobility ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli ve hidrojenli otomobiller üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, hidrojen yakıt hücreli araçlar için altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir adım attığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, markanın ürettiği hidrojen elektrik hücreli araçların daha yaygın istasyon ağı sayesinde daha kolay yakıt alabilmeleri için H2 Mobility ile hissedarlık anlaşması imzalandı.

HYUNDAI ALMANYA TEMSİL EDECEK

Kurucu üyeler olan Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide ve Daimler’in haricindeki ilk hissedar olan Hyundai’nin, bu ortaklıkta Hyundai Almanya tarafından temsil edileceği öğrenildi.

H2 Mobility, 2015 yılında kurulan ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde hidrojen yakıt altyapısının gelişimi için hizmet veren bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Hidrojen yakıt hücresi sistemlerindeki iddiasını artırmak ve hidrojenli araçların yaygınlaşması için öncü olmak isteyen Hyundai'nin ise, bu hissedarlıktaki asıl hedefinin toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir hidrojen ekosistemi geliştirmek olduğu paylaşıldı.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok.

Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri.

Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.Ancak yukarı da belirttiğimiz gibi, hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.