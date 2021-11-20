Hyundai'den yeni elektrikli SUV konsepti: SEVEN

Hyundai'nin elektrikli araç ailesine eklenecek olan Ioniq 7'yi simgeleyen SEVEN konsepti görücüye çıktı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Ioniq ismini verdiği elektrikli otomobil serisiyle oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşıyor.

Marka, gelecekte ise ürün yelpazesine Ioniq 7 isimli bir model daha ekleyecek. Yakın zamanda tanıtılan Hyundai SEVEN konsepti de bu modelin ön gösterimi niteliği taşıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai SEVEN, şirketin E-GMP isimli platformu üzerine inşa edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla donatılan aracın üretim versiyonunda 483 kilometre sürüş menzili ve 350 kW şarj hedefleniyor.

Hyundai SEVEN konseptinin iç mekanı da 3.2 metrelik aks mesafesi sayesinde oldukça geniş görünüyor. Tam bir salonu andıran iç mekan, aracın bir konsept olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.

Ancak gelecekte tam otonom sürüşlerin yaygınlaşması, bu tip tasarımları daha fazla karşımıza çıkaracak gibi görünüyor.

Önde ileri geri hareket edebilen ve dönebilen koltuklara sahip SEVEN, arkada ise oturma odalarında görmeye alışık olduğumuz L koltuk düzenine ev sahipliği yapıyor.

Tavanda ise çeşitli içeriklerin yansıtıldığı, kabinin tüm havasını değiştirebilen bir panoramik OLED ekran yer alıyor.

Söz konusu modelin, 2024 yılında tanıtılması bekleniyor. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz bazı fütüristik özelliklerin üretim versiyonunda olması beklenmiyor.