Hyundai'den yeni minivan modeli: Staria

Minivanlara olan güvenini her fırsatta dile getiren Hyundai, Staria isimli modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. İşte Hyundai Staria hakkında ilk bilgiler...

Geçtiğimiz günlerde, kardeşi Kia'nın minivan modeli Carnival'i tanıtan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bu kez de kendi logosunu taşıyan Staria'yı duyurmaya hazırlanıyor.

Bir minivan modeline göre çok şık ve fütüristik görünen Staria, ön kısmındaki uzun LED ışık takımı ve stop takımları ile Ioniq 5'i andırıyor.

Araca önden baktığımızda da oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Hyundai, bu tasarımın "uzay gemisinden" yola çıkılarak ortaya çıkartıldığını söylüyor.

Izgara tasarımının iki köşesinde bulunan "piksel" aydınlatmalar, plakanın yeri ve aracın pürüzsüz yapısı gerçekten standardın dışında görünüyor.

Aracın kabininden de görüntüler yayınlayan üretici, bu temayı yaşam alanında da kullanmış. Görsellere baktığımızda, ön konsolun devasa bir dokunmatik ekran tarafından domine edildiğini görüyoruz. Ayrıca direksiyonun arkasında bir gösterge paneli göze çarpıyor.

TEKNOLOJİYİ YANSITAN BİR MODEL OLACAK

Arka kısımda "kaptan koltuğu" adını verdiğimiz kolçaklı koltuklara sahip olacak Staria, genel anlamda çok teknolojik bir otomobil olacak gibi görünüyor.

Şimdilik aracın Carnival ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyoruz fakat Staria'nın opsiyon listesinin kabarık olacağı kesin. Hyundai Staria hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye