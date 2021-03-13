Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
432.384
0.59%
EXEN Coin
15.08
0.66%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Hyundai'den yeni minivan modeli: Staria

    Minivanlara olan güvenini her fırsatta dile getiren Hyundai, Staria isimli modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. İşte Hyundai Staria hakkında ilk bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hyundai'den yeni minivan modeli: Staria

    Geçtiğimiz günlerde, kardeşi Kia'nın minivan modeli Carnival'i tanıtan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bu kez de kendi logosunu taşıyan Staria'yı duyurmaya hazırlanıyor.

    Bir minivan modeline göre çok şık ve fütüristik görünen Staria, ön kısmındaki uzun LED ışık takımı ve stop takımları ile  Ioniq 5'i andırıyor.

    Araca önden baktığımızda da oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Hyundai, bu tasarımın "uzay gemisinden" yola çıkılarak ortaya çıkartıldığını söylüyor.

    hyundai

    Izgara tasarımının iki köşesinde bulunan "piksel" aydınlatmalar, plakanın yeri ve aracın pürüzsüz yapısı gerçekten standardın dışında görünüyor.

    Aracın kabininden de görüntüler yayınlayan üretici, bu temayı yaşam alanında da kullanmış. Görsellere baktığımızda, ön konsolun devasa bir dokunmatik ekran tarafından domine edildiğini görüyoruz. Ayrıca direksiyonun arkasında bir gösterge paneli göze çarpıyor.

    hyundai staria

    TEKNOLOJİYİ YANSITAN BİR MODEL OLACAK

    Arka kısımda "kaptan koltuğu" adını verdiğimiz kolçaklı koltuklara sahip olacak Staria, genel anlamda çok teknolojik bir otomobil olacak gibi görünüyor.

    Şimdilik aracın Carnival ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyoruz fakat Staria'nın opsiyon listesinin kabarık olacağı kesin. Hyundai Staria hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

    hyundai staria

    hyundai staria

    hyundai staria

    hyundai staria

    Kaynak: Motor1 Türkiye

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir