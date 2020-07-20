Hyundai'nin elektrikli aracı Kona, 100 bin barajını geçti

Hyundai'nin tamamen elektrikli B-SUV modeli Kona, dünya genelinde 100 binden fazla satmayı başardı.

Elektrikli otomobil pazarının oldukça popüler hale geldiği günümüzde, birçok otomobil üreticisi kendi elektrikli araçlarını üretmeye odaklanmış durumda.

Bu üreticilerden biri olan Güney Koreli Hyundai, 2 yıl önce tanıttığı tamamen elektrikli SUV modeli Kona ile yeni bir başarıya imza attı.

100 BİN SATIŞ BARAJINI GEÇTİ

Kona, Mart 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya genelinde 100 binden fazla satmayı başardı.

Hyundai Kona; Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir model oldu.

Tam dolu bataryayla 415 kilometre yol gidebilen Hyundai Kona; LED farları, gündüz sürüş farları ve yeni tasarım öğeleriyle beraber elektrikli modellerde fark yaratabiliyor.

Yüksek verimli elektrikli motoru sayesinde 201 beygir güç üretebilen araçta yüksek voltajlı 64 kWh iyon pil kullanılıyor.

Birçok aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle de donatılan otomobil, kablosuz telefon şarj sistemi, 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve Apple Carplay-Android Auto mobil özellikleriyle kullanıcısına üstün bir konfor vaad ediyor.

