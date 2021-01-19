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    Hyundai'nin elektrikli modeli Ioniq 5, şubatta geliyor: İşte ilk görüntüler

    Hyundai'nin şubat ayında tanıtmasını beklediğimiz elektrikli araxı Ioniq 5'ten ilk görüntüler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 09:10
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    Hyundai'nin elektrikli modeli Ioniq 5, şubatta geliyor: İşte ilk görüntüler

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli otomobillere yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.

    Hyundai ayrıca, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

    Ioniq markası ile 2025 yılına kadar elektrikli otomobil pazarından yüzde 10 pay almayı hedefleyen Hyundai, 2021 yılından itibaren üç yeni Ioniq modeli tanıtmayı planlıyor. Bu modellerden biri de önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Ioniq 5 olacak.

    IONIQ 5 NELER SUNACAK

    Hyundai Ioniq 5’in yeni tasarım özellikleri arasında, parametrik pikseller ve analogla dijital duyguları birleştiren çevre dostu renkli malzeme kaplama (CMF) yer alıyor.

    Ioniq 5’in ön tarafı, dijital teknolojisini simgeleyen yeni nesil aydınlatma sistemiyle kaplıyken, modelin motor kaputu da ön tarafı kaplayarak panel boşluklarını en aza indiriyor.

    Hyundai nin elektrikli modeli Ioniq 5, şubatta geliyor: İşte ilk görüntüler #1

    Yapılan açıklamaya göre, Ioniq 5, geleneksel elektrikli otomobillerin aksine, dışarıdan şarj edilebilmesinin yanı sıra bataryalarındaki gücü bir başka araca aktarabiliyor veya genel bir güç kaynağı (110 / 220V) olarak kullanılabiliyor.

    Araçtan Yükleme (V2L) teknolojisiyle desteklenen otomobilin, çeşitli elektrikli aletleri normal priz çıkışıyla çalıştırabildiği kaydedildi. Ayrıca aracın 5 dakikalık bir şarjla (WLTP) 100 km'den fazla yol alabildiği belirtildi.

    ŞUBATTA GELİYOR

    Yeni elektrikli aracın, şubat ayında düzenlenecek online tanıtım etkinliğiyle görücüye çıkması bekleniyor.

    HYUNDAi ioniq

    HYUNDAi ioniq

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