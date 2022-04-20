Hyundai'nin en hızlı yerli üretim otomobili i20 N, satışa sunuldu

Hyundai'nin İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği, en hızlı yerli üretim otomobil olan i20 N, Türkiye'de satışa çıktı.

Hyundai i20 ailesinin performanslı versiyonu i20 N Türkiye'de yollara çıktı. Hyundai'nin İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği, en hızlı yerli üretim otomobil olan i20 N modelinin fiyatı da belli oldu.

Otomobilin Türkiye fiyatına geçmeden önce, öne çıkan özelliklerine kısaca bir göz atalım.

AA'da yer alan habere göre Hyundai i20 N, 1.6 lt turbo benzinli motorla B segmentine 204 beygir güç getiriyor. Hyundai 'N departmanının' WRC'den aldığı ilhamla geliştirilen yüksek performanslı otomobil, ayrıca ton başına 171 beygir ile sınıfının en güçlü ve en dinamik modeli durumunda.

3 bin 500 adet üretilecek

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Avrupa'dan araca olan talebin oldukça yoğun olduğunu, i20 N modelinde bu yıl için 3 bin 500 adetlik bir üretim ve bunun 3 bin 400'ünü ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlarken, aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

i20 N'in düz güç ayarı (Flat Engine Power), kullanılamayan yüksek devirlerde maksimum güç rakamlarına gitmek yerine daha düşük devirlerde daha fazla tork ve güç sağlayarak günlük sürüş koşullarında motorun potansiyelinden daha fazla yararlanıyor.

Güvenlik

Günlük hayata uygun yarış otomobili olarak nitelendirilen i20 N, sürücü ve araç içerisindekileri olası tehlikelerden korumak için 'Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Uzun Far Asistanı (HBA), Şerit Takip Yardımı (LFA), Park yönlendirmeli geri görüş kamerası (RVM), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) ve Çoklu Çarpışma Önleme Yardımcısı (MCB)' gibi sistemleri bünyesinde barındırıyor.

Hyundai i20 N Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklerle birlikte gelen Hyundai i20 N, Türkiye'de 595 bin TL'den otomobilseverlerle buluşacak



