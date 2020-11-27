Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği SUV modeli Bayon, casus kameralara yakalandı

Hyundai'nin yeni SUV modeli Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek. İşte yeni Hyundai Bayon'dan ilk fotoğraflar...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni crossover SUV modelinin adını Bayon olarak açıklamıştı. Avrupa'ya gelecek yılın ilk yarısında girmeyi planlayan yeni model, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor.

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek Hyundai Bayon, yoğun kamuflajlı haliyle test sırasında görüntülendi. Bu nedenle tasarım olarak yeni Bayon hakkında fazla bir detay ortaya çıkmadı.

HYUNDAI BAYON NELER SUNACAK

Hyundai'nin yeni SUV modeline dikkatli bakıldığında, arka kısımda sahte panellerin kullanıldığı net bir şekilde anlaşılıyor.

Yeni Bayon, altyapısını güncel KIA Rio ve üçüncü nesil Hyundai i20 ile paylaşacak. Onlara göre yerden daha yüksek olması ve ufak tasarım farkları haricinde Bayon, teknik olarak B hatchback çifti ile büyük ölçüde aynı olacak.

Muhtemelen 1.0 T-GDI ünitenin 120 bg güç üreten ve hafif hibrit desteğine sahip versiyonu ile yola çıkması beklenen Bayon'da, şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) olacak

2021'DE ÜRETİM BAŞLIYOR

B segmentinde konumlanan Bayon, Hyundai’nin Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak. Hyundai Bayon, 2021’nin ilk yarısında üretilmeye başlanacak ve daha sonra satışa çıkacak.