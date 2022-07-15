Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 6 resmi olarak tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde bir ön gösterimi yapılan Hyundai Ioniq 6, görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini vermişti.

Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu sedan oldu.

Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Ioniq 6, geçtiğimiz günlerde bir ön gösterim olarak karşımıza çıkmıştı ve bazı özellikleri açıklanmamıştı. Şirket, şimdi ise Ioniq 6 modelini resmi olarak tanıttı.

Normal şartlarda Ioniq 6'nın mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, fakat bazı parçalarda yapılan son dakika değişiklikleri nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

Hyundai Ioniq 6 neler sunuyor

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedan, Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor. Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor.

Aynı zamanda standart olarak tek motor seçeneğiyle arkadan çekişli olarak gelen Ioniq 6'yı opsiyonel çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekişli olarak satın almak da mümkün olacak.

Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor.

Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağını söyleniyor. Bu da Ioniq 5'e göre 100 kilometre daha fazla menzil demek.

İç mekan detayları

Otomobilin iç mekanında, iki kollu sade bir direksiyon simidi ve 12'şer inçlik ekranlardan oluşan dijital panel bizleri karşılıyor.

Android Auto ve Apple CarPlay destekleyen sistemde, şarj istasyonlarına göre en iyi rotaları gösteren navigasyon, 64 renkli ambiyans aydınlatması, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve aracın sürüş durumuna göre değişen yapay motor sesi gibi özellikler de bulunuyor.