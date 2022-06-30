Petrol
112.75
0.27%
Euro
17.4906
0.59%
Dolar
16.6928
0.33%
Altın
974.46
0.15%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.403
-2.59%
BTXN Coin
6.60
-6.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 6 tanıtıldı

    Uzun zamandır kamuflajlı olarak karşımıza çıkan Hyundai Ioniq 6 görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 6 tanıtıldı

    Geçtiğimiz yıl Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini vermişti.

    Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu sedan oldu.

    Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Ioniq 6, resmi olarak tanıtıldı.

    Normal şartlarda Ioniq 6'nın mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, fakat bazı parçalarda yapılan son dakika değişiklikleri nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

    Hyundai Ioniq 6 neler sunuyor

    Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedanın şimdilik tasarımına ait görseller paylaşıldı. Aracın detaylı teknik bilgileri 14 Temmuz’da Hyundai tarafından açıklanacak.

    Hyundai nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 6 tanıtıldı #1

    Her ne kadar iç mekanla ilgili teknik veriler paylaşılması da aracın büyük bir dijital gösterge paneline ve multimedya ekranına sahip olacağını söyleyebiliriz.

    Dijital kameraların ekranları için sunulan kavisli kokpit yapısı da araca gelecekten gelmiş havası katıyor.

    Aracın iç mekanında bolca ambiyans aydınlatılması kullanıldığını görüyoruz. Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh’lik bir bataryayla bizlerin karşısına çıkacak.

    Aracın çift motorlu versiyonu 300 beygir güç üretecek. Tek motorlu ve daha güçlü versiyona ait bilgiler henüz bilinmiyor.

    hyundai ioniq 6

    hyundai ioniq 6

    hyundai ioniq 6

    hyundai ioniq 6

    hyundai ioniq 6

    hyundai ioniq 6


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Vatan Yolunda kitabı
    Kitap

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Vatan Yolunda kitabı

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
    3. Sayfa

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı

    Görüş Bildir