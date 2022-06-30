Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 6 tanıtıldı

Uzun zamandır kamuflajlı olarak karşımıza çıkan Hyundai Ioniq 6 görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini vermişti.

Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu sedan oldu.

Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Ioniq 6, resmi olarak tanıtıldı.

Normal şartlarda Ioniq 6'nın mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, fakat bazı parçalarda yapılan son dakika değişiklikleri nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

Hyundai Ioniq 6 neler sunuyor

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedanın şimdilik tasarımına ait görseller paylaşıldı. Aracın detaylı teknik bilgileri 14 Temmuz’da Hyundai tarafından açıklanacak.

Her ne kadar iç mekanla ilgili teknik veriler paylaşılması da aracın büyük bir dijital gösterge paneline ve multimedya ekranına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Dijital kameraların ekranları için sunulan kavisli kokpit yapısı da araca gelecekten gelmiş havası katıyor.

Aracın iç mekanında bolca ambiyans aydınlatılması kullanıldığını görüyoruz. Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh’lik bir bataryayla bizlerin karşısına çıkacak.

Aracın çift motorlu versiyonu 300 beygir güç üretecek. Tek motorlu ve daha güçlü versiyona ait bilgiler henüz bilinmiyor.