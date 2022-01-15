Hyundai'nin yeni modelleri Ioniq 5 ve Staria'ya ödül

Hyundai'nin iki yeni modeli Ioniq 5 ve Staria, "Good Design Tasarım" ödülü kazandı.

Hyundai Motor, 2022'ye yeni ödüller kazanarak girdi. Firmanın Ioniq 5 ve Staria modelleri, organizasyonun "Ulaşım" kategorisinde "Good Design Tasarım" ödülüne layık görüldü.

Hyundai, Ulaşım haricinde "Interaktif Medya", "Ev", "Mobil Aplikasyon" ve "Grafik Tasarım" kategorilerinde de çeşitli ödüller kazanmayı başardı.

"BİZİM İÇİN BİR ONUR"

Hyundai Global Tasarım Merkezi'nden SangYup Lee, Good Design tarafından ödüle layık görülmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu bildirdi.

SangYup Lee, "Bu onur, tutkusunu ve kalbini bu projeye koyan tasarım ekibimizin ve AR-GE merkezi mühendislerimizin olağanüstü çalışmalarına ait. Aynı zamanda Hyundai'nin tasarım kimliğinin insanlar üzerindeki etkisini de en iyi şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.