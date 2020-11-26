Hyundai'nin yeni SUV modeli Bayon Türkiye'de üretilecek

Hyundai'nin yeni SUV modeli Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek. İşte yeni Hyundai Bayon hakkında ilk bilgiler...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni crossover SUV modelinin adını Bayon olarak açıkladı. Avrupa'ya gelecek yılın ilk yarısında girmeyi planlayan yeni model, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor.

Son 20 yılda ürettiği tüm SUV modelleri için dünyanın en popüler şehir ve kasaba isimlerini tercih eden Hyundai, bu modelde de aynı yolu izledi.

2021'DE ÜRETİM BAŞLIYOR

B segmentinde konumlanan Bayon, Hyundai’nin Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak. Hyundai Bayon, 2021’nin ilk yarısında üretilmeye başlanacak ve daha sonra satışa çıkacak.

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, "Model yelpazemiz ve satış başarımız açısından Avrupa SUV pazarında şimdiden güçlü bir şekilde yer aldık. Ayrıca, B-SUV segmentine bir model daha ekleyerek Avrupalı müşterilerimizin taleplerini daha da iyi karşılamak istiyoruz.

Oldukça popüler olan B-SUV segmentindeki varlığımızı artırmak için bu yeni modelimizi harika bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK

Hyundai'nin yeni SUV modeli Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek ve buradan Avrupa'ya doğru yola çıkacak.