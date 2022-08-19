İçten yanmalı Ford Mustang yolun sonuna geldi

2023’ün Mart ayında içten yanmalı son nesil Ford Mustang üretime girecek.

Elektrikli otomobillere geçişin hızlandığı son yıllarda, birçok marka yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip modellere veda etmeye başladı.

Bu kararların alınmasında, hükümetlerin uyguladığı emisyon yasaklarının da büyük payı var.

Elektrikli otomobil sürecine geçişi hızlandıran markalar arasında olan Ford, içten yanmalı Mustang’lerin üretimine son verecek.

Gelecek yıl son Mustang üretilecek

2023’ün Mart ayında içten yanmalı son nesil Ford Mustang üretime girecek. Bu araç, yaklaşık 5 yıl piyasada kaldıktan sonra, 2028'de tamamen elektrikli bir araca dönüşecek.

Ford CEO'su Jim Farley, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda Detroit Otomobil Fuarı’nda yeni nesil Mustang’in tanıtılacağını belirtmişti. Autoweek’e göre, tanıtılacak araç tamamen içten yanmalı olacak.

Gelecek yıl mart ayında seri üretime geçecek yeni Mustang, içten yanmalı son Mustang modeli olarak karşımıza çıkacak.



