İflasın eşiğindeki SsangYong, 260 milyon dolara satılıyor

Finansal açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren SsangYong, Güney Kore merkezli bir elektrikli araç şirketi tarafından 260 milyon dolara satın alınacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda, Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflastan koruma başvurusunda bulunduğunu ve 55 mlyonluk kredi borcunu ödeyemediğini sizlerle paylaşmıştık.

260 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Uzun süredir mali sıkıntılarla boğuşan SsangYong, mali sorunlarda kurtulmak için uzun bir süredir kendine çatı şirket arıyor. Güney Kore'den gelen haberlere göre, aranan kan bulundu.

Güney Koreli bir elektrikli araç girişimi olan Edison Motors liderliğindeki konsorsiyum, SsangYong'u satın almak için harekete geçti ve 260 milyon dolarlık teklif sundu.





Edison Motors'un ürün gamında elektrikli otobüs bulunuyor. Şirket, SsangYong'u satın alarak binek araç pazarına geçiş yapıp bu alanda seri üretim yapmayı planlıyor.

Gelen bilgiye göre, eğer satın alma başarılı olursa söz konusu şirket SsangYong'un kendini toparlaması için 800 milyon dolar civarında yatırım yapmayı hedefliyor.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong, 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka, 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş ve şirketin yüzde 75'i Hintli Mahindra'ya satılmıştı.

