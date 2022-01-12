İflasın eşiğindeki SsangYong, Güney Koreli şirkete satıldı

Finansal açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren SsangYong, Güney Kore merkezli elektrikli araç şirketi Edison Motors tarafından 255 milyon dolara satın alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda, Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflastan koruma başvurusunda bulunduğunu ve 55 mlyonluk kredi borcunu ödeyemediğini sizlerle paylaşmıştık.

255 MİLYON DOLARA SATILDI

Uzun süredir mali sıkıntılarla boğuşan SsangYong, mali sorunlarda kurtulmak için kendine çatı şirket arıyordu. Güney Kore'den gelen haberlere göre, aranan kan bulundu.

Güney Koreli bir elektrikli araç girişimi olan Edison Motors liderliğindeki konsorsiyum, SsangYong'u 255 milyon dolara satın aldı. Edison Motors, bu teklifi aylar önce yapmıştı.

Edison Motors, bu kötü gidişata bir son vermek için elinden geleni yapacak. Özellikle hafif ticari pazarı için önemli bir oyuncu haline gelmek isteyen Edison, tamamen elektrikli modeller ile Tesla'nın tahtını ele geçirmek ve "elektrikli otomobil endüstrisinin Apple'ı" olmak istiyor.

İddialara göre markanın ilk modeli Smart S isimli bir sedan olacak. Model S ve Mercedes EQS'e rakip olacak bu modelin en az 653 bg güç üreterek 0-100 km/sa hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlaması bekleniyor. Smart E isimli ikinci model ise Merdcedes EQE ve Tesla Model 3'ün direkt rakibi olacak.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong, 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka, 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş ve şirketin yüzde 75'i Hint Mahindra'ya satılmıştı.