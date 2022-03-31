İflasın eşiğindeki SsangYong'un satışı iptal edildi

Finansal açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren SsangYong, Güney Koreli Edison Motors tarafından 255 milyon dolara satın alındı. Ancak paranın ödenmemesi, satışın iptal olmasına neden oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda, Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflastan koruma başvurusunda bulunduğunu ve 55 mlyonluk kredi borcunu ödeyemediğini sizlerle paylaşmıştık.

260 MİLYON DOLARA SATILDI

Uzun süredir mali sıkıntılarla boğuşan SsangYong, mali sorunlarda kurtulmak için kendine çatı şirket arıyordu.

Güney Koreli bir elektrikli araç girişimi olan Edison Motors liderliğindeki konsorsiyum, bu yılın başında SsangYong'u 260 milyon dolara satın aldı.

PARA ÖDENMEDİ, SATIŞ İPTAL EDİLDİ

Ocak 2022'de yapılan anlaşmaya göre şirketin SsangYong'un çoğunluk hissesini almak için 252 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Bu paranın yüzde 10'u peşin, kalanı da 25 Mart tarihinde ödenecekti, ancak ödemenin kalanı zamanında yapılmayınca anlaşma bozuldu.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong, 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka, 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş ve şirketin yüzde 75'i Hint Mahindra'ya satılmıştı.

Jato Dynamics verilerine göre SsangYong'un küresel satışları 2021 yılında yüzde 21 oranında azalarak 84bin 496 adet seviyesinde gerçekleşti. Markanın Avrupa satışları ise yüzde 15 artış göstermesine rağmen 11 bin adet civarında.