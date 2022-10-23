İhraç edilen her iki otomobilden biri Kocaeli'den

İhraç edilen her iki otomobilden biri Kocaeli'den

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 687 bin 966 araç ihraç edildi. Bu araçların yarısı Kocaeli'deki fabrikalarda banttan indi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de ocak-eylül döneminde traktör dahil 996 bin 926 adet araç banttan indirildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin faaliyet gösterdiği Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarında üst sırada yer alıyor.

AA'nın haberine göre; Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yılın 9 aylık döneminde 380 bin 641 adet olarak kayda geçen toplam üretim miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3'lük artışla 420 bin 30 adede yükseldi. Bu rakam, sektörün toplam üretiminin yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Kocaeli'nin ihracatı arttı

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 82,5'ine denk gelen 346 bin 930'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti. İhracat performansı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

İhraç edilen her iki otomobilden biri Kocaeli'den

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan araçların, Türkiye'nin 687 bin 966 adet seviyesinde gerçekleşen otomotiv ihracatındaki payı yüzde 50 oldu. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'nin ihraç ettiği her iki araçtan biri Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Bu firmayı Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu takip etti.

