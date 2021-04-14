İki tekerli taşıt ihracatında yüzde 81 artış

Bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatından, yılın üç ayında 31 milyon 665 bin dolarlık gelir elde edildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, iki tekerlekli taşıt alanında üretim yapan firmalar, geçen yıldan bu yana ihracatını artırmaya devam ediyor.

Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçıları, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 31 milyon 665 bin dolarlık ihracat yaptı. Bu da, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 81,4 oranında artış demek.

EN FAZLA İHRACAT FİNLANDİYA'YA

Sektör temsilcilerinin ihracat sıralamasında ilk 10 ülkeyi Avrupa ülkeleri oluştururken ilk çeyrekte en fazla dış satım Finlandiya'ya gerçekleştirildi.

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticileri, Finlandiya'ya dış satımı yüzde 31,86 oranında artırarak 4 milyon 735 bin dolardan 6 milyon 244 bin dolara taşıdı.

"Bisiklet ülkesi" olarak anılan Hollanda'ya geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 138 bin dolarlık ihracat yapan sektör temsilcileri, dış satımı yüzde 89,24 oranında artırarak 4 milyon 46 bin dolara yükseltti.

Listenin üçüncü sırasındaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 39,27'lik artışla 3 milyon 990 bin dolar oldu.