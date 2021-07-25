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    İki yılda 2 adet satan manuel vitesli BMW Z4, Avustralya pazarından çekildi

    Son iki yılda yalnızca 2 adet satabilen manuel vitesli BMW Z4, Avustralya pazarından çekilmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 09:16
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    İki yılda 2 adet satan manuel vitesli BMW Z4, Avustralya pazarından çekildi

    Son yıllarda otomatik vitesli otomobillere olan ilgi artmaya devam ederken, manuel vitesin yavaş yavaş sonu gelmeye başlıyor.

    Avustralyalı müşteriler de BMW Z4'ün manuel vites seçeneğine beklenen ilgiyi göstermedi. Son iki yılda yalnızca 2 adet satan manuel BMW Z4, pazardan çekildi.

    Otomobilin giriş seviyesi sDrive20i paketinde ücretsiz opsiyon olarak sunulan 6 ileri manuel vites, 8 ileri tam otomatik şanzıman karşısında tercih edilmedi.

    Kendisinden çok daha pahalı olan Honda NSX ve Mercedes-AMG R63 karşısında herhangi bir başarı elde edemeyen manuel vitesli BMW Z4, artık ülkede satılmayacak.

    bmw z4

    MANUEL VİTESİN SONU GELİYOR

    Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle birlikte, artık manuel vitesli otomobiller pek tercih edilmiyor.

    Spor otomobil üreticileri de ana akım üreticiler de otomatik şanzımanı tercih ediyor ve manuel vites, Porsche gibi markalar haricinde sadece giriş seviyesi modellerde karşımıza çıkıyor.

    Yeni M3 Sedan ve M4 Coupé modellerinin giriş seviyesinde 6 ileri manuel şanzıman sunan BMW bile, şimdiden bazı segmentlerde manuel vitesten vazgeçmiş durumda.

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