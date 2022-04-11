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    İkinci el otomobil pazarında fiyat artışı sürüyor

    İkinci el otomobil pazarında fiyat artışı sürüyor

    İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken, bayramın yaklaşmasıyla birlikte fiyatların yeniden yükseleceği tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:41
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    Yüksek fiyat nedeniyle satışların azaldığı ikinci el otomobil pazarları, son aylarda ise soğuk havanın da etkisiyle durma noktasına gelmişti.

    Öte yandan, geçtiğimiz aylarda fiyatlar yüzde 15 düşmesine ve havaların ısınmasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı.

    Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi ve akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmesi, hareketliliği iyice azalttı.

    Umutlar bayrama kaldı

    Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle satışların yüzde 50 oranında düştüğünü belirten galericiler, şimdilerde bayram hareketliliğinden oldukça umutlu.

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin açılmaya başladığını belirten esnaf, hareketliliğin bayramda daha da artmasını bekliyor.

    İkinci el otomobil pazarında fiyat artışı sürüyor #1

    Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çip tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artınca, sıfır otomobil piyasası oldukça olumsuz etkilendi.

    Uzmanlar, bu durumun önümüzdeki haftalarda ikinci el piyasasına da yansıyacağı görüşünde hemfikir.

    Fiyatlar bayramda yeniden yükselişe geçebilir

    Oto galericiler, bayramda fiyatların yeniden artabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, artık ikinci el pazarının bir para kazanma aracı haline geldiğini söylerken, piyasada araç kalmamasının fiyatları artırdığını belirtiyor.

    Kuş serisinin fiyatları uçtu

    Türkiye’nin otomotiv tarihinde değerli izler bırakan ve ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçlar, hala ikinci el piyasasında ilgi görse de fiyatlar adeta uçuşa geçmiş durumda.

    Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003’te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son zamanlarda istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, fiyatlar 50 bin liraları aşıyor.

    1 milyon 700 bin adetle Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan binek araba unvanına sahip olan kuş serisi modellerin bazı özel sürümleri ise yaklaşık 300 bin TL civarında ikinci el satış sitelerinde listeleniyor.

    İkinci el otomobil pazarında fiyat artışı sürüyor #2

    otomobil


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