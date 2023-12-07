İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyat şartı 6 ay daha uzatıldı! İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik ve 6 ay - 6 bin km şartı, altı ay daha uzatıldı. İşte tüm detaylar.

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Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliğinde yapılan değişiklik, temmuz ayında Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasak gelmişti.

Yasak 6 ay daha uzadı

Ticaret Bakanlığınca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete' yayınlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.

Yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü.

Araç fiyatlarının sürekli yükselmesinden dolayı sıfır olarak alınan bir aracın ikinci el fiyatı, belirli bir süre sonra sıfır fiyatının üzerine çıkabiliyordu. Bu yasak sayesinde, ikinci el pazarında yaşanan fiyat artışlarının önüne geçildi.

İkinci el otomotiv fiyatlarında köpük alınan kararlar ile erirken, beklentiler ise bu düşüşün yıl sonuna kadar süreceği yönünde.

6 ay 6 bin km şartı da uzatıldı

Öte yandan, ikinci el araç satışında araç galerilerine getirilen "6 ay ve 6 bin km" kısıtlaması da 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı.

Bayiler, oto galerileri ve işletmeler sıfır otomobilleri ikinci el olarak 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satamayacak.

Söz konusu düzenleme sadece ticari kurumları değil bireysel satışları da ilgilendiriyor. Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlara da idari para cezası uygulanacak.