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    İkinci el araç alım satımında faaliyet gösteren 4 firmaya soruşturma

    Rekabet Kurulu; Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:25
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    İkinci el araç alım satımında faaliyet gösteren 4 firmaya soruşturma

    Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren 4 firmaya soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Soruşturma açılan şirketler arasında Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet bulunuyor.

    Rekabet Kurulu kararları

    Rekabet Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

    "Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

    Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

    otomotiv


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