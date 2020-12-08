İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken kurallar

Koronavirüs salgınından sonra yaşanan sıfır araç tedarik sorunu, vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirirken, araç alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli kurallar bulunuyor.

Her ihtiyaca yönelik araç bulunabilen ikinci el pazarında, bu kadar fazla seçeneğin olması ve oluşabilecek tehlikeli durumlar, karar verme sürecinde alıcıları oldukça zor durumda bırakabiliyor.

Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen alıcılar ince eleyip sık dokurken, zaman zaman hatalar da yapılabiliyor. Oto galerici Mustafa Üzer, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 4 ALTIN KURAL

Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, şu ifadelere yer verdi.

“Birinci kuralımız; 5064'e ‘Hasar S şasi numarası' şeklinde mesaj atarak aracın hasar kaydını öğreneceğiz.

İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz, aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız.

Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim, bu da olmazsa olmaz bir şey.

Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim, satış işlemi başlayınca para transferi yapalım. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak bu 4 altın kuralı yapmanız gerekiyor.

"HERKES SATMA HEVESİNDE"

Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği.” ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ"

İkinci el araç fiyatlarından da bahseden Üzer, “Son 15-20 gündür satışlarda gözle görülür bir azalma var. Fiyatlarda da genel anlamda çok büyük bir düşme yok. Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz. Araba alacak arkadaşlarımız çok düşmesini beklemesin. Abartı bir şekilde fiyatların düşme şansı yok.” diye konuştu.