İkinci el araç alırken dikkat etmeniz gereken 11 madde

Motor yağı uzun süre değişmemişse kıyamı koyulaşacaktır. Ayrıca motor yağını iki parmağınızın arasında ovuşturduğunuzda kıvamlı parçacıklar oluşuyorsa, bu durum otomobilin bakımlarının düzenli olarak yapılmadığı anlamına gelebilir.

Yağ dolum kapağının içine de bakılarak katman haline gelmiş yağ kalıntılarına sahip araçtan uzak durulmalı.

5. YEDEK SU HAZNESİ KONTROLÜ

Yedek su haznesinde mutlaka antifriz olması gerekiyor. Antifrizsiz araçların motorları bir süre sonra büyük masraflara yol açabilir.

Antifriz motorun içinde korozyonu önler ve kışın da motor suyunun donmasını engeller. Bu sayede motorun su kanalları her zaman temiz kalır.

Antifriz olmayan bir araçta ise her an su tesisatında sorunla karşılaşabilir ve büyük masraflar ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte su haznesinde yağ benzeri karışımlar görüyorsanız otomobili almaktan vazgeçin. Yağ su karıştıran otomobiller size pahalıya patlayabilir.

6. RADYATÖR HORTUMLARI

Radyatörden çıkıp motora giren kalın hortumların yumuşaklığına bakılması gerekiyor. Taş gibi sert ve sıkılmayan hortumu olan araçların silindir kapaklarında problem vardır ve radyatöre kompresyon yapmış demektir.

Bunun giderilmesi için de büyük masraf yapılması gerekiyor. Kalın hortumlar yeteri kadar esnek olmalı ve sıkıldığında esnekliğini göstermelidir.

7. KAYIŞ ZİNCİRLERİNİ KONTROL EDİN

Motorun hayati unsurlarından biri de kayışlar ya da zincirler oluşturuyor. V kayışı olarak tabir edilen ve su devridaimi, alternatör, klima kompresörü, yağ pompası varsa hidrolik direksiyon pompası gibi unsurları hareket ettiren kayışın yeni olduğundan emin olun.

Üzerinde çatlaklar oluşmuş olan kayış eskidir ve değişmesi gerekmektedir. Eğer bu kayış koparsa araç su kaynatabilir ve kısa bir süre sonra motor enerji üretemeyeceği için durabilir.

