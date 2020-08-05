- En Son Haber
- Otomobil Haberleri
- İkinci el araç alırken dikkat etmeniz gereken 11 madde
İkinci el araç alırken dikkat etmeniz gereken 11 madde
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 09:39
Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.
Ancak alım satım işlerinin bir hayli yoğun yaşandığı ikinci el pazarında, dolandırıcılık olaylarında da artış var.
Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Şimdi sizlerle birlikte dikkat etmeniz gereken 11 noktaya bir göz atalım.
1. YAĞ KAÇAKLARINI KONTROL EDİN
Yağ kaçağını kontrol edebilmek için, sanayi sitelerinde bulunan herhangi bir tamirhaneye giderek araç lifte kaldırıp; motor, şanzıman, diferansiyel, direksiyon kutusu, aks körükleri, turbo hortumları, fren hortumları gibi noktalarda kaçak olup olmadığını kontrol edin.
Yağ kaçağı varsa tamiri için fiyat alınmalı ve aracın fiyatından düşülmeli. Hayati bir sorundan dolayı kaçak varsa aracı almaktan vazgeçilmeli.
2. EGZOZ DUMANINA DİKKAT ETİN
Otomobillerde egzozdan çıkan dumanın rengi motorun sağlıklı çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir. Motor ısındıktan sonra duman atmaya devam eden araçlardan uzak durulması gerekiyor.
Motor sıcakken, beyaz duman atan araçların yanma odasına su girmesinden dolayı beyaz duman çıkar.
Bu durumun düzeltilmesi de size oldukça pahalıya patlayabilir. Ayrıca motora verilmiş olan hasarı da düzeltmek bazen imkansız hale gelebilir.
Egzozdan mavi duman çıkması da motorun yağ yaktığı anlamına geliyor. Piston üzerindeki segmanların yıpranmasından dolayı yanma odasına karışmaması gereken yağ, yakılarak egzozdan dışarı atılıyor.
Bu durumda motorda yağ sürekli eksileceğinden büyük masraflarla karşılaşılabilir. Bunun giderilmesi de oldukça masraflıdır.
Siyah duman atan araçlarda ise hava-yakıt karışımı problemi olabilir. Enjektörlerdeki arızalar nedeniyle de siyah duman atımı olabilir. Motorunda arıza olan araçlar duman atar ve bu tür otomobillerden uzak durulması gerekiyor.
3. ELEKTRİK VE HORTUM TESİSATLARINI KONTROL EDİN
İkinci el otomobillerde elektrik ve su tesisatına ilişkin parçaları dikkatlice incelemeniz gerekiyor.
Herhangi bir kablo fabrikasyon dışında bantlanmışsa, hortumlar araca uyumlu değilse otomobilden uzak durmakta fayda var.
İlerleyen zamanlarda orijinal olmayan elektrik tesisatı ya da su tesisatında arızalar kesinlikle meydana gelecektir.
4. MOTOR YAĞINA BAKIN
Motor yağı uzun süre değişmemişse kıyamı koyulaşacaktır. Ayrıca motor yağını iki parmağınızın arasında ovuşturduğunuzda kıvamlı parçacıklar oluşuyorsa, bu durum otomobilin bakımlarının düzenli olarak yapılmadığı anlamına gelebilir.
Yağ dolum kapağının içine de bakılarak katman haline gelmiş yağ kalıntılarına sahip araçtan uzak durulmalı.
5. YEDEK SU HAZNESİ KONTROLÜ
Yedek su haznesinde mutlaka antifriz olması gerekiyor. Antifrizsiz araçların motorları bir süre sonra büyük masraflara yol açabilir.
Antifriz motorun içinde korozyonu önler ve kışın da motor suyunun donmasını engeller. Bu sayede motorun su kanalları her zaman temiz kalır.
Antifriz olmayan bir araçta ise her an su tesisatında sorunla karşılaşabilir ve büyük masraflar ortaya çıkabilir.
Bununla birlikte su haznesinde yağ benzeri karışımlar görüyorsanız otomobili almaktan vazgeçin. Yağ su karıştıran otomobiller size pahalıya patlayabilir.
6. RADYATÖR HORTUMLARI
Radyatörden çıkıp motora giren kalın hortumların yumuşaklığına bakılması gerekiyor. Taş gibi sert ve sıkılmayan hortumu olan araçların silindir kapaklarında problem vardır ve radyatöre kompresyon yapmış demektir.
Bunun giderilmesi için de büyük masraf yapılması gerekiyor. Kalın hortumlar yeteri kadar esnek olmalı ve sıkıldığında esnekliğini göstermelidir.
7. KAYIŞ ZİNCİRLERİNİ KONTROL EDİN
Motorun hayati unsurlarından biri de kayışlar ya da zincirler oluşturuyor. V kayışı olarak tabir edilen ve su devridaimi, alternatör, klima kompresörü, yağ pompası varsa hidrolik direksiyon pompası gibi unsurları hareket ettiren kayışın yeni olduğundan emin olun.
Üzerinde çatlaklar oluşmuş olan kayış eskidir ve değişmesi gerekmektedir. Eğer bu kayış koparsa araç su kaynatabilir ve kısa bir süre sonra motor enerji üretemeyeceği için durabilir.
Bununla birlik triger kayışı ya da triger zincirinin değiştiğinden de emin olmanız gerekiyor.
Motor için hayati öneme sahip olan triger kayışı ya da zinciri çıplak gözle görülmez, ancak değiştirildiğine dair fatura ve kilometre bilgisi satıcıdan talep edilebilir.
Triger zincirinin ya da kayışının kopması halinde komple motor yapmaya kadar gidecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
8. HAVA YASTIKLARI VE EMNİYET KEMERİ
İkinci el otomobil alırken mutlaka hava yastıklarını kontrol edin. Hava yastığı değişmiş araçlardan uzak durulmalı. Buna bağlı olarak kaza anında emniyet kemerleri de patlayacağı için kemerler de kontrol edilmeli.
Kaza anında kemer kitlenmezse hava yastığı açılsa dahi ölüm riskiyle karşılaşabilirsiniz. Dirençle kandırılmış kemeri olan araçlardan uzak durun.
9. ŞASE VE KAPORTA KONTROLÜ
Aracın kaporta ve şasesindeki kusurlar fiyat düşürmeniz için önemli avantaj sağlayacak ya da alıp almamak konusunda karar vermenizi sağlayacaktır. Hasar kayıtlı araçları olabildiğinde düşük fiyata almaya çalışın. Şasesinde hasar olan ve düzeltilmiş araçlardan uzak durmanızda fayda var.
10. ŞANZIMAN YAĞI VE FREN HİDROLİĞİ
Eğer servise gidilmiyorsa sanayideki ustaların sözlerinden çok aracın kullanma kılavuzunda yazan kilometre aralıklarında şanzıman yağı ve fren hidroliği değiştirilmelidir. Şanzıman yağı değiştirilmemiş aracın şanzımanında boşluklar oluşabilir ve bu da dişlilerin bozulmasına sebep olur.
11. EKSPERTİZ İŞLEMLERİ
Otomobil alım satım işlemlerinde dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri de ekspertiz işlemleridir. Ancak dolandırıcılar, müşterilerini kendi anlaşmalı olduğu ekspertizlere götürerek, müşterileri aracın hasarlı olmadığına ikna ediyor.
Bu da müşterilerin hasarlı aracı hiçbir şeyin farkına varmadan satın almasına neden oluyor.
Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, mutlaka ekspertiz merkezlerini daha önceden araştırın ve ziyaret edin. Ayrıca yalnızca Türk Standartları Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalar ekspertiz raporu verebiliyor. Gittiğiniz yerde bu belgenin olup olmadığını da sorabilirsiniz.
Son olarak araç satıcısının istediği ekspertiz merkezine gitmek zorunda olmadığınızı unutmayın.
Dolandırıcıların bir başka kullandığı yöntem ise sahte ekspertiz raporları. Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yapıyor.
Yani dolandırıcılar; aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar.
Oluşturulan bu sahte raporlar, o araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor.
Piyasada veya internet ortamında araç satan kişilerin yaptırmış olduğu ekspertiz raporlarına güvenmemeniz gerekiyor.
Otomobil almak istediğiniz takdirde, alacağınız otomobili bildiğiniz veya işini profesyonelce yapan bir ekspertiz firmasına götürün.
Ayrıca size gösterilen ekspertiz raporlarının üzerinde telefon numaraları yer alıyor. Bu numaraları arayarak, böyle bir araç için ekspertiz raporu oluşturup oluşturmadıklarını da sorabilirsiniz.