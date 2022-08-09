İkinci el araç firmalarına açılan soruşturma hakkında yeni iddia

Rekabet Kurulu; Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açmıştı. Soruşturmanın gerekçesine yönelik yeni iddialar ortaya çıktı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren 4 firmaya soruşturma açıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Soruşturma açılan şirketler arasında Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet bulunuyor.

Rekabet Kurulu, söz konusu firmaların "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini" ihlal etmiş olabileceklerini belirtmişti.

Bu madde, şirketlerin iş birliği içerisinde hareket etmelerinin yasak olduğunu belirtiyor.

Ortak hareket ettiler

Kurul tarafından yapılan yapılan açıklamada, soruşturmaya konu olan iddiaların Google reklam aramalarında kullanılan bazı anahtar kelimeler üzerinde anlaşılarak rekabeti engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre soruşturma açılan dört şirket, Google'daki anahtar kelimeleri ortaklaşa seçerek reklam verdi ve birbirleriyle rekabet etmeden diğer platformlardan üst sıralarda olmayı başardı.





Kurul, söz konusu şirketlerin anahtar kelimelerde ortaklaşa hareket ettiğini belirterek, “Tüketicilerin internet üzerinden binek ve ticari araçlarla ilgili yaptıkları aramalarda alternatif şirket bulma seçeneklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı araştırılmaktadır.” açıklamasında bulundu.

Rekabet Kurulu, bu durumun araba arayan vatandaşları nasıl etkilediğini araştıracak. Eğer vatandaşın zarar ettiği anlaşılırsa, dört şirkete de büyük cezalar verilebilir.