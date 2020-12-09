İkinci el araç fiyatları bir yıl içinde ilk defa düştü

Kasım ayında ikinci el araba piyasasının durgunlaşması nedeniyle, araç fiyatlarında yüzde 6-15 arasında düşüş yaşandı.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor.

Kasım ayının ikinci yarısından itibaren ise tüketiciler hem sıfır hem de ikinci el araba alımlarında beklemeye geçti. Bu nedenle ikinci el araba fiyatları yüzde 10'a yakın düştü. Talepte yaşanan azalma ile birlikte ikinci el araba fiyatları da bir yıl sonra ilk kez gerilemiş oldu.

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendiren ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araba alımlarındaki düşüşün sebeplerini şöyle sıraladı:

"SATIŞLAR ERTELENDİ"

"İkinci el araç satın almak isteyen tüketiciler, geri gelen döviz kuru nedeniyle elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip aracını satmayı ileri bir tarihe öteledi.

Dövizde, ekonomide ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin otomobil satın alma kararını “bekle-gör” politikası izlemeye yöneltti.

"TALEP DÜŞTÜ"

Bu yüzden ikinci el ve sıfır araca olan talep kasımda düştü. Sıfır araç satın alma kararından vazgeçen tüketici, elindeki 2.el aracı takas olarak da kullanmadığı için piyasada arz azaldı.

Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü."

DÜŞÜŞ BU AY DEVAM EDECEK

Yalçın, aralık ayında sıfır araç satışlarında önemli satış ve fiyat kampanyaları olacağı tahmin edildiğinden, 2.el araç fiyatlarındaki düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

