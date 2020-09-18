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    İkinci el araç fiyatları cep yakıyor

    Fiyatları her geçen gün artan ikinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 10:02
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    İkinci el araç fiyatları cep yakıyor

    İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu.

    İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi.

    Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller, 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

    "FİYATLAR SUNİ"

    İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    İnternetteki fiyatlara aldanılmaması gerektiğinin altını çizen Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar. Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar suni. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar." dedi.

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    "BU MESELEYİ HALLETMELİYİZ"

    Yanık, araç fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de millî bir duruş sergilemek lazım. Türkiye’de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi." dedi.

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