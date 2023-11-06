İkinci el araç fiyatları düştü: Pazarda hareketlilik var Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrası Türkiye piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

İHA

Türkiye piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Bursa'da açık oto pazarında hareketli günler yaşanıyor.

Fırsatı kaçırmak istemeyenler cebine göre araç ararken, satıcılar ise fiyatların yıl başından itibaren tekrar yükseleceğini söylüyor.

Tedbirler işe yaradı

Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Bu fiyat düşüşleri ikinci el araçlara da yansıdı.

İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesini fırsat bilenler ise hafta sonu kurulan açık oto pazarına akın etti.

Yaşanan düşüşten fazla etkilenmek istemeyen aracını elinden çıkarmak isterken, fiyatların daha da düşmeyeceğini düşünenler ise almak için cebine göre araçların peşine düştü.

Yoğunluğun yaşandığı oto pazarında satıcılar, herkesin şimdilik fiyat sorduğunu ancak alım yapmadığını dile getirirken, düşen fiyatların yılbaşı itibariyle yeniden yukarı doğru çıkacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)