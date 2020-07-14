İkinci el araç fiyatları temmuzda yine arttı

Yeni açıklanan verilere göre; ülkemizde ikinci el araç pazarındaki fiyatların önlenemez yükselişi, temmuz ayında da devam etti.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirdi.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Haziran ayına kadar olan dönemde; tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI TEMMUZDA YÜZDE 10 ARTTI

Otomotiv veri araştırma şirketi CARDATA, ocak-temmuz arasındaki ikinci el otomobil fiyat endeksini paylaştı.

Buna göre 2. el araç fiyatları temmuzda, haziran ayına göre genel ortalama olarak yüzde 10 arttı.

Temmuz ayında ikinci el araç fiyat endeksi ise haziran ayına göre yüzde 7’lik bir artışla 124 bin 400 TL’den 133 bin 100 TL’ye yükseldi.

Sıfır otomobil piyasası açılsa da 2. el otomobil pazarının yükselişini sürdürmesi dikkat çekti

Böylece ülkemizdeki ikinci el araç fiyatlarının önlenemez yükselişi temmuz ayında da devam etti.





Kaynak: CARDATA