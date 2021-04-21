İkinci el araç fiyatları yeniden yükselebilir

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl boyunca sürekli artan, ancak son aylarda durgun seyreden ikinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.

Salgın bahanesiyle, geçen sene ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin ardından yıl başından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, "Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar.

"CİDDİ DÜŞÜŞ OLMAZ"

İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı.

Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin.

"FİYAT DÜŞECEK DİYENLERE İNANMAYIN"

Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür." ifadelerini kullandı.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğine dikkati çeken Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor ve yükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz.

Örneğin, 30 bin liraya sattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanın gidişatı o yönde."